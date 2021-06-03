Расследование уголовного дела в отношении 52-летнего рецидивиста из Саратова, обвиняемого в убийстве 32-летней возлюбленной, завершено. Об этом сообщили в следственном управлении СКР.

По версии следствия, ранее судимый за убийство мужчина в феврале 2021 года познакомился с 32-летней женщиной. Они поселились в коллекторе теплотрассы у многоэтажки на Технической улице 7А. С середины марта между ними начали возникать конфликты из-за разгульного образа жизни женшины. 1 апреля 2021 года мужчина несколько раз ударил сожительницу по лицу, голове и спине. Утром 2 апреля он покинул коллектор, а когда вернулся днем, обнаружил гражданку без признаков жизни.

Испугавшись, он выбрался наружу и сообщил о ее гибели прохожей. Та заглянула внутрь, увидела бездыханное тело и позвонила в «112».

Согласно заключению судебно-медицинской экспертизы причиной смерти потерпевшей стала тупая травма головы, осложнившейся отеком головного мозга. Обвиняемый признал вину и раскаялся в содеянном. В отношении него избрана мера пресечения в виде заключения под стражу.

Следственным органом собраны достаточные доказательства, подтверждающие совершение обвиняемым инкриминируемого ему деяния. Уголовное дело с утвержденным обвинительным заключением направлено в суд для рассмотрения по существу.