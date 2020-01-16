Жителя Энгельса признали виновным в совершении четырех преступлений.

В июле 45-летняя женщина пустила пожить к себе домой бомжа, где жила с матерью, ребенком и братом. В один из дней она с родственником занималась домашними делами, а в это время вернулся 24-летний мужчина. Хозяйка спросила у него, куда тот дел садовую тачку. Упрек подхватил брат. который напомнил, что парень отвез скутер в ремонт и до сих пор не вернул.

Эти слова показались обидными для бездомного и тогда он избил и зарезал опонента. Также он ранил приятельницу, которая пыталась защитить родного человека.

Следователи СК объявили в федеральный розыск сбежавшего убийцу.

Помимо этого, через несколько дней после инцидента будучи под наркотиками подсудимый поссорился с 29-летним прохожим, после чего пырнул его ножом и избил. Потеря сознания мужчины не остановила бомжа, и он украл мобильник и 15 тысяч у пострадавшего. Благодаря медикам, он остался жив.

Суд приговорил 24-летнего преступника к 17 годам лишения свободы с отбыванием наказания в колонии строгого режима и ограничением свободы на два года.