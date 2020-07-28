Следственным отделом по городу Балаково завершено расследование уголовного дела в отношении 51-летнего местного жителя, который обвинен в умышленном причинении тяжкого вреда здоровью, повлекшего смерть потерпевшей. Об этом сообщает следственное управление СКР по Саратовской области.

На улице Минская города Балаково в своей квартире 71-летняя женщина решила приютить 51-летнего мужчину без постоянного места жительства. Сосед обещал помогать пенсионерке в быту, но их проживание не было безоблачным.

Днем 2 апреля между хозяйкой квартиры и квартирантом произошел конфликт, который не окончился одними лишь словесными порицаниями. Разозлившийся мужчина сначала ударил женщину по лицу, затем кулаком по груди, а потом довершил все ударами черенком от лопаты по телу. После «ударных» аргументов он положил женщину на диван и оставил ее в одиночестве, даже не думая вызвать «скорую». Пожилая женщина больше не смогла оправиться от полученных травм и вскоре скончалась.

Мужчина предпочел все оставить так, как есть. 8 апреля в квартиру погибшей зашли обеспокоенные родственники, так как на звонки пенсионерка долго не отвечала. Близкие погибшей обнаружили ее мертвой. А злоумышленник заверил их, что и сам не знал о смерти женщины.

Согласно заключению судебно-медицинской экспертизы причиной смерти женщины стала тупая сочетанная трава тела с множественными переломами костей скелета.

Мужчина не сразу признал свою вину, но доказательства следователей оказались безукоризненными. Уголовное дело сейчас направлено в суд для вынесения приговора, а 51-летний мужчина заключен под стражу до вынесения приговора.