Следователи выясняют, при каких обстоятельствах скончался мужчина на пожаре в селе Стригай Базарно-Карабулакского района. Об этом сообщили в следственном управлении СКР.

По предварительным данным около 7:00 14 декабря местные жители заметили полыхающее издание. Прибывшие пожарные ликвидировали возгорания, разобрали рухнувшую крышу и в зале на полу обнаружили обгорелые останки человека.

Следователи осмотрели место происшествия, в доме не было электричества и газа. Очаг возгорания был рядом с печью-голландкой, которой отапливали помещение.

Зимой владелец дома разрешил пожить там бомжу. По предварительной версии, именно последнего не стало.

Обстоятельства трагедии устанавливаются, в том числе личность погибшего. Причины его смерти поможет установить судебно-медицинское исследование. По результатам проверки примут соответствующее процессуальное решение.













