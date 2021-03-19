Вчера, 18 марта, саратовцы пожаловались на отсутствие лавочек на 4-й Дачной в Ленинском районе города.

В районной администрации прокомментировали публикацию интернет-издания “Новости Саратова” по этому поводу.

Выяснилось, что местность оккупировали бомжи и любители выпить спиртное. Горожане жаловались на это, поэтому и было принято такое решение.

На земле площадью в 247 квадратных метров, которая находится в долгосрочной аренде, уже идут подготовительные работы по установке современной остановки с благоустройством прилегающей территории.