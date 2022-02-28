Депутат Саратовской городской Думы Александр Бондаренко (фракция «Единая Россия») в своих социальных сетях заявления прокомментировал Ольги Алимовой, в котором она оправдывает лишения своего однопартийца Николая Бондаренко депутатского мандата.

-Саратовское отделение КПРФ всегда было в тесных связях с криминальным миром. В рядах помощников депутатов от КПРФ часто были люди с криминальным прошлым и настоящим. В последнее время и сами депутаты от КПРФ стали нарушать закон. Один депутат Госдумы уличен в браконьерской охоте, убил лося без разрешения, а его младший коллега по Саратовской областной Думе скрывал многомиллионный доход не декларируя его, как требует закон, принимал участия в сомнительных финансовых операциях вместе со своей женой. За что и лишился депутатского мандата. В обоих этих случаях Ольга Алимова защищала своих однопартийцев несмотря на явное нарушения закона, фактически она защищает преступников, — отметил Бондаренко.