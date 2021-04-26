В минувшую субботу на всероссийском съезде КПРФ в Подмосковье коммуничты «прокатили» с избранием в члены ЦК партии двух саратовцев — Николая Бондаренко и Валерия Рашкина.

Из всех выходцев из Саратова в члены центрального комитета смогла пробиться только Ольга Алимова, полномочия которой в госдуме истекают уже это осенью.

Аналитики полагают, что это может говорить об ослаблении позиций саратовского клана в среде «красных». Рашкину и его «ученику» Бондаренко ясно дали понять, что недовольны их акциями в поддержку несистемной оппозиции, и подковерными интригами по «свержению» с поста руководителя партии Геннадия Зюганова.

Например, на прошло неделе в сети появилась видеосъемка тайной встречи Валерия Рашкина с экс-губернатором Иркутской области, коммунистом, Сергеем Левченко, в ходе которой он заявляет о поддержке бывшему главе сибирского региона.

— Я очень надеялся, что ты будешь преемником. Я в партии просто не вижу личности, которая могла бы вести самостоятельную линию. Мы как партия просто деградируем, — произносит Рашкин на видео.

К слову, Левченко в состав ЦК тоже не вошел.