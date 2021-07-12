Депутат городской думы от фракции «Единая Россия» Александр Бондаренко на своих страницах в социальных сетях заподозрил коммунистов в попытках заработать политические очки на истории с нападением на своего однопартийца Сергея Подсевалова и призвал правоохранительные органы разобраться в этой истории.

— Забавно наблюдать, как коммунисты в очередной раз пытаются раскрутить историю с политическим мотивом из ошибок своих однопартийцев.

На этот раз отличился господин Подсевалов, который уже не раз приковывал к себе внимание своими пьяными выходками и не здоровым поведением.

Очередное возлияние привело к тому, что коммуниста избили, а местные комсомольцы во главе с Ольга Алимовой решили создать вокруг этого политический мотив. При всем при этом, желаю Подсевалову скорейшего выздоровления, пусть правоохранительные органы разбираются в этой ситуации, — отметил Бондаренко.