Сегодня на заседании Государственной Думы депутаты решат вопрос о передаче дела своего коллеги Валерия Рашкина (фракция КПРФ) в суд, его обвиняют в убийстве лося на незаконной охоте.

Свою позицию по этому вопросу высказал Александр Бондаренко ,(партия «Единая Россия») депутат Саратовской городской думы, в своих социальных сетях:

-Прикрываясь сложной обстановкой, представители КПРФ пытаются «отмазать» своих однопартийцев, нарушивших закон. Речь про Рашкина, депутата Госдумы, на которого завели уголовное дело за незаконную охоту и убийство лося. Сегодня на заседании Государственной Думы будет рассматриваться вопрос о передаче дела в суд, который вынесет справедливый и законный вердикт. Никто не должен нарушать действующий в Российской Федерации закон. Рашкин, пусть даже он и депутат Госдумы, не исключение. А позиция госпожи Алимовой, которая в сложной для страны ситуации думает о том, как прикрыть своих товарищей по партии, просто лицемерная, — отметил Бондаренко.