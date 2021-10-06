Сегодня, 6 октября, заседание Саратовской городской Думы завершилось обвинениями в адрес членов партии КПРФ, которые предпринимают попытки сорвать уже второе собрание депутатов.

Слово взял руководитель фракции партии «Единая Россия» Владимир Островский.

— Второе заседание подряд мы видим, что наблюдаются попытки КПРФ мешать нормальной работе Думы. Тем самым они подвергают сомнению результаты выборов и мнения наших уважаемых избирателей. Эти шумные попытки, хорошо иллюстрируют, надо сказать, попытку прыгнуть в последний вагон уходящего поезда, мешают нормальной конструктивной работе. Мы требуем, прекратить подобные действия в отношении легитимной Думы, — заявил Островский.

Поддержал коллегу заместитель председателя Думы Александр Бондаренко.

— Хотелось бы продолжить слова Владимира Владимировича относительно членов партии КПРФ. Вместо того, чтобы, уважаемые коллеги, вы работали бы с избирателями, занимались с жителями на своем избирательном округе, вы занимаетесь политическим шантажом.

Вам никто не мешал в избирательном процессе заниматься конкурентной и честной борьбой. Если вы не признаете выборы в Саратовскую городскую Думу, у меня обращение к вам, просьба, тогда сдайте свой мандат. А здесь вы занимаетесь популизмом, пиаром, пытаетесь создать новую звезду ютуба, — сказал Бондаренко.