Сегодня, 6 октября, заседание Саратовской городской Думы завершилось обвинениями в адрес членов партии КПРФ, которые предпринимают попытки сорвать уже второе собрание депутатов.

Слово взял руководитель фракции партии «Единая Россия» Владимир Островский.

Второе заседание подряд мы видим, что наблюдаются попытки КПРФ мешать нормальной работе Думы. Тем самым они подвергают сомнению результаты выборов и мнения наших уважаемых избирателей. Эти шумные попытки, хорошо иллюстрируют, надо сказать, попытку прыгнуть в последний вагон уходящего поезда, мешают нормальной конструктивной работе. Мы требуем, прекратить подобные действия в отношении легитимной Думы, — заявил Островский.

Поддержал коллегу заместитель председателя Думы Александр Бондаренко.

Хотелось бы продолжить слова Владимира Владимировича относительно членов партии КПРФ. Вместо того, чтобы, уважаемые коллеги, вы работали бы с избирателями, занимались с жителями на своем избирательном округе, вы занимаетесь политическим шантажом.

Вам никто не мешал в избирательном процессе заниматься конкурентной и честной борьбой. Если вы не признаете выборы в Саратовскую городскую Думу, у меня обращение к вам, просьба, тогда сдайте свой мандат. А здесь вы занимаетесь популизмом, пиаром, пытаетесь создать новую звезду ютуба, — сказал Бондаренко.

 

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