Член городской Общественной палаты Николай Бондаренко принял участие в Общероссийском голосовании по вопросу одобрения изменений в Конституцию РФ. Общественник сделал это накануне у себя во дворе и отметил, что сотрудники УИК обеспечили его всеми необходимыми средствами индивидуальной защиты.

Николай Бондаренко рассказал, что поддерживает предлагаемые изменения в Основной закон страны.

— У себя во дворе, на придомовом избирательном участке, я сделал выбор, проявил гражданскую позицию. Считаю, что предлагаемые поправки как никогда кстати, ведь с момента принятия Основного закона прошло много времени, наша страна меняется, и мы меняемся вместе с ней. Думаю, с течением времени появляется необходимость в дополнении устоявшихся норм, и это закономерно. Считаю, что предлагаемые поправки положительно повлияют на будущее людей, ведь планируемые изменения затрагивают различные сферы нашей жизни, — заявил член городской общественной палаты.