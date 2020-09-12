Сегодня, 12 сентября, Николай Бондаренко опубликовал в своем аккаунте в соцсети Instagram агитационный ролик с призывом голосовать за коммуниста-своего однопартийца.

Народный избранник с радостью сообщает, как они вместе шли на перекрытия дорог и сидели за решеткой.

При этом нарушение закона об основных избирательных правах — агитация в день тишины перед выборами в Саратовскую областную и городскую думы, а также довыборы в представительные органы местного самоуправления в районах региона, его не смущает.

Ведь поддержка народа позволит родной партии, по его мнению, стать более смелой и решительной.