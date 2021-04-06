Депутат Саратовской городской думы Александр Бондаренко написал на своей странице публикацию о деятельности депутатов КПРФ.

Таким вопросом задался депутат Саратовской городской думы Александр Бондаренко на своей странице в социальной сети.

— Следя за деятельностью некоторых депутатов от КПРФ ловишь себя на мысли: что они вообще сделали для людей? Кому помогли? Зачем нам такие бесполезные депутаты как Алимова например?

Во время региональной недели она катается по районам области и посещает детские концерты (как в Ровном, например), возлагает цветы к многочисленным памятникам Ленина по всей области. Не забывая попутно обвинять во всем парию «Единая Россия». А где же ее реальные дела? Чем она запомниться избирателям, кроме пустых слов и критиканства?

Не стоит забывать, что как депутат государственной Думы Ольга Алимова получает не малое жалование и пользуется определенными привилегиями (персональный автомобиль, оплату транспортных расходов, квартиру в Москве). И все это она с радостью принимает от не любимой ей власти. Почему коммунисты не отдали свои персональные автомобили для помощи медикам? Как это сделали единороссы. Почему не стали волонтёрами в борьбе с ковидом? Сколько доставили продуктовых наборов врачам, которые сутками работают в ковидгоспиталях?

Вопросов очень много. Ответом мы от коммунистов не получим. Им проще просто болтать, критиковать и устраивать примитивные провокация для привлечения внимания к себе и своей псевдо деятельности, — отметил в своем посте Бондаренко.