В Саратовской области согласно приказу начальника ГУ МВД региона генерал-майора полиции Николая Ситникова на должность начальника Управления экономической безопасности и противодействия коррупции главка назначен полковник полиции Николай Морозов. Его представили личному составу на очередном оперативном совещании.

Он родился в 1975 году. Закончил Ставропольский государственный технический университет — стал инженером, а затем Белгородский университет потребительской кооперации по специальности «Юриспруденция».

В органах внутренних дел служит с 1999 года. Проходил службу в подразделениях экономической безопасности Ставропольского края, Московской и Пензенской областях, Москвы. В 2019 переведен в УЭБиПК ГУ МВД России по Саратовской области, где возглавил отдел по борьбе с преступлениями на потребительском рынке.