В главный мужской праздник — 23 февраля — цифровой видеосервис

«Ростелекома» Wink представит большую подборку лучших фильмов, которые

станут источником силы и уверенности в себе. Это проверенные рейтингами сюжеты

с опасными приключениями и зрелищными сражениями, которые возможны не

только на поле боя.

Начать можно с отечественных фильмов, связанных общей темой: их герои —

военные летчики. В драме «Летчик» (12+) зрителей ждет история, частично

основанная на подвиге знаменитого Алексея Маресьева, а действие картины

происходит зимой 1941 года под Москвой. Фильм «Небо» (12+) переносит

поклонников военной авиации в новейшее время: это первый художественный

фильм, рассказывающий о реальной контртеррористической операции в Сирии.

Американская картина «Ледяной драйв» (16+) напомнит, что место подвигу есть и в

мирное время. Герой Лиама Нисона, дальнобойщик Майк, спешит к обрушившейся

шахте, в которой остались люди. Под колесами его 33-тонного грузовика —

скользкий и уже довольно тонкий апрельский лед, а значит, реальный ледяной драйв

зрителям обеспечен. Еще одно скоростное приключение ждет фанатов Доминика

Торетто в «Форсаже 9» (12+). Защищать герою Вина Дизеля придется самое ценное

— свою семью, но и противник окажется не чужим ему человеком.

Для мужчин, которые уверенно смотрят в будущее и знают, что справятся с самыми

фантастическими угрозами, станет подарком триллер «Веном 2» (16+), марвеловская история борьбы не только с внешним врагом, но и со злом внутри себя. Добавит адреналина и недавняя премьера Wink, российская картина «Чемпион мира» (12+), в центре которой — шахматы. Дуэт Ивана Янковского и Константина Хабенского в ролях шахматных чемпионов Анатолия Карпова и Виктора Корчного покажет, что черно-белая доска может быть тем еще полем битвы.

Напоследок Wink оставил секретное оружие, без которого не обойтись даже самым

отважным и находчивым героям — юмор. Сериал «Голяк» (18+) поможет сбросить

напряжение, ведь спасать мир в нем не нужно и можно просто наслаждаться

приключениями компании британских парней под предводительством мелкого

жулика Винни О’Нила (Дэмиен Молони). А эксклюзивный перевод Гоблина добавит

английскому юмору остроты.

Новые клиенты видеосервиса могут подключить подписку «Трансформер» и

бесплатно пользоваться видеотекой в течение 60 дней. «Трансформер» — это

тариф-конструктор, который сам подстраивается под интересы пользователя и

предлагает отличный микс контента (более 300 телеканалов, более 50 тыс.

фильмов и сериалов). Подписка «Трансформер» превратит Wink в

персонифицированный видеосервис.