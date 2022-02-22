В главный мужской праздник — 23 февраля — цифровой видеосервис
«Ростелекома» Wink представит большую подборку лучших фильмов, которые
станут источником силы и уверенности в себе. Это проверенные рейтингами сюжеты
с опасными приключениями и зрелищными сражениями, которые возможны не
только на поле боя.
Начать можно с отечественных фильмов, связанных общей темой: их герои —
военные летчики. В драме «Летчик» (12+) зрителей ждет история, частично
основанная на подвиге знаменитого Алексея Маресьева, а действие картины
происходит зимой 1941 года под Москвой. Фильм «Небо» (12+) переносит
поклонников военной авиации в новейшее время: это первый художественный
фильм, рассказывающий о реальной контртеррористической операции в Сирии.
Американская картина «Ледяной драйв» (16+) напомнит, что место подвигу есть и в
мирное время. Герой Лиама Нисона, дальнобойщик Майк, спешит к обрушившейся
шахте, в которой остались люди. Под колесами его 33-тонного грузовика —
скользкий и уже довольно тонкий апрельский лед, а значит, реальный ледяной драйв
зрителям обеспечен. Еще одно скоростное приключение ждет фанатов Доминика
Торетто в «Форсаже 9» (12+). Защищать герою Вина Дизеля придется самое ценное
— свою семью, но и противник окажется не чужим ему человеком.
Для мужчин, которые уверенно смотрят в будущее и знают, что справятся с самыми
фантастическими угрозами, станет подарком триллер «Веном 2» (16+), марвеловская история борьбы не только с внешним врагом, но и со злом внутри себя. Добавит адреналина и недавняя премьера Wink, российская картина «Чемпион мира» (12+), в центре которой — шахматы. Дуэт Ивана Янковского и Константина Хабенского в ролях шахматных чемпионов Анатолия Карпова и Виктора Корчного покажет, что черно-белая доска может быть тем еще полем битвы.
Напоследок Wink оставил секретное оружие, без которого не обойтись даже самым
отважным и находчивым героям — юмор. Сериал «Голяк» (18+) поможет сбросить
напряжение, ведь спасать мир в нем не нужно и можно просто наслаждаться
приключениями компании британских парней под предводительством мелкого
жулика Винни О’Нила (Дэмиен Молони). А эксклюзивный перевод Гоблина добавит
английскому юмору остроты.
Новые клиенты видеосервиса могут подключить подписку «Трансформер» и
бесплатно пользоваться видеотекой в течение 60 дней. «Трансформер» — это
тариф-конструктор, который сам подстраивается под интересы пользователя и
предлагает отличный микс контента (более 300 телеканалов, более 50 тыс.
фильмов и сериалов). Подписка «Трансформер» превратит Wink в
персонифицированный видеосервис.