Председатель Общественной палаты области Борис Шинчук:

— Есть люди, которые оставляют после себя лишь след на песке, а есть те, после кого остается добрая память и большие дела. О том, что удалось сделать за последние 10 лет Валерий Васильевич подробно рассказывал на недавнем заседании областной думы.

Меня приятно поражает чувство огромного уважения, которое есть у Валерия Радаева к спорту и культуре. За время руководства областью, губернатор сделал очень много для учреждений культуры, увеличилось их количество, в районах открыты кинозалы с самым современным оборудованием. То же самое в спорте – построены спортивные сооружения, открыты новые ФОКи, Дворцы спорта, спортивные площадки в районах, в области проводятся соревнования и чемпионаты самого высокого уровня.

Вы знаете, есть такое изречение «человек эпохи Аллы Пугачевой», а когда-то люди скажут «это все было сделано при Радаеве» — а этого действительно много.