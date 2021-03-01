На сегодняшнем заседании общественной палаты Саратовской области выбрали ее председателя.

Старейший член палаты Георгий Фролов предложил кандидатуру Бориса Шинчука на эту должность.

Большинство поддержали это предложение, кроме Татьяны Никитиной, которая представляет общественного совета Солнечного-2.

Также выбрали его заместителей, председателей комиссий и некоторых их замов.

На первую должность — Валентину Богданову, Юлию Михайлову, Аллу Фетисову, Наталью Караман.