Глава Общественной Палаты Саратовской области Борис Шинчук:

«Нынешнему генеральному прокурору Украины пора готовиться бежать из страны.

Напомню, генеральный прокурор Украины предъявил обвинение в посягательстве на территориальную целостность Украины Председателю Государственной Думы и 418 депутатам.

Очередной курьез, глупость или уже привычная клоунада от очередного деятеля Украины. По такому «охранителю прав» давно Магадан плачет. Тот, кто не смог защитить свой народ от зверств нацистов, свою страну от разрушения западными силами, может претендовать только на участь долгого искупления своей вины после справедливого трибунала.

Прокурору впору готовиться «валить лес» и заготавливать дрова на предстоящую зиму. Тогда хоть какая-то польза будет от него для жителей Украины.

Как отметил Председатель Государственной Думы Вячеслав Володин, «граждан Украины необходимо спасать от такого Генпрокурора».

Украина окончательно потеряла суверенитет. Ей в открытую управляет НАТО, годами заботливо выращивая либерально-фашистский режим и возвеличивая апологетов насилия и русофобии.

Беззаконие, политические убийства и притеснения несогласных стали на Украине обыденностью при попустительстве такого Генпрокурора, предавшего народ и интересы своей страны.

Уверен, что наша страна сделает всё, чтобы Украина стала мирным, свободным, суверенным государством без нацистской идеологии и такого неонацистского прокурора».