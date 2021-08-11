Председатель Общественной палаты региона Борис Шинчук на сегодняшнем заседании круглого стола представил доклад Фонда исследования демократии «Итоги этапа выдвижения на выборах в 2021 году» в рамках региональной презентации.

— Здесь острый политический момент, конкуренция, разнообразие и высокий политический накал. У нас будет штаб наблюдателей, видео возможности, чтобы следить за всеми избирательными участками. Рядом с политическими наблюдателями будут наши общественники. Доклад многое показывает в предвыборной ситуации: наш земляк Михаил Мамонов подготовил аналитику. Согласно полученным данным, 51 процент опрошенных готовы принять участие в выборах. 36 процентов граждан уверены в том, за кого отдать свой голос, 51 процент опрошенных готовы принять участие в выборах. В 2016 году эти цифры были меньше, — отметил он.

Также в докладе отражена аналитика по мотивации избирателей. 31 процент граждан идут отдавать свой голос из-за гражданского долга, на втором месте стоит традиция голосовать, а третьем — ценность выбора.