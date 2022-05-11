Председатель Общественной палаты Саратовской области Борис Шинчук заметил, что ранее при смене региональной власти «каждый раз всё практически начиналось сначала».

С назначением исполняющим обязанности губернатора Романа Бусаргина появилась преемственность.

— После ухода Юрия Белыха и прихода Дмитрия Аяцкова, после ухода Дмитрия Аяцкова и прихода Павла Ипатова, после ухода Павла Ипатова и прихода Валерия Радаева. Все они были оппонентами друг другу. После смены губернаторов, как правило, проходила ревизия всего, что было сделано ранее. На это уходили многие годы.

Впервые спустя 30 лет в региональной политике мы видим преемственность, это человек из команды Валерия Радаева, ключевая фигура в правительстве региона.

Роману Викторовичу не нужно входить в курс дела, он участвовал в формировании команды министров, знает предмет, легче будет продолжить начатое. Отношение с федеральным центром за прошедшее время уже выстроено, можно сразу приступать к работе без траты времени на вхождение в курс дела, — сообщил глава палаты.

Митрополит Саратовский и Вольский Игнатий направил врио главы региона поздравительный адрес.

— Глубокоуважаемый Роман Викторович! От всей души поздравляю Вас с назначением врио губернатора Саратовской области.

Более пятнадцати лет Ваша жизнь связана с работой в административной сфере. Столь значительный опыт, умноженный на глубокое знание Вами своего дела и высокий профессионализм, позволяет нам связывать сегодняшнее событие с самыми благими чаяниями о будущем саратовской земли. Желаю Вам оправдать доверие Президента РФ В.В. Путина в руководстве нашим регионом. Выражаю надежду, что жители Саратовской области окажут Вам всецелое содействие и поддержку.

Как архиерею и как верующему человеку мне радостно, что этот высокий пост будет занимать православный христианин. Мы со своей стороны сделаем всё возможное, чтобы было продолжено то сотрудничество, которое сложилось у нас с правительством региона. Наши священнослужители и сотрудники участвуют в проектах по духовно-нравственному воспитанию, сохранению культурного наследия и исторической памяти, реализуемых при поддержке властей, содействуют профилактике социального сиротства и экстремизма, укреплению межнационального мира и согласия.

Молюсь о Вас и искренне желаю Вам верных соработников, крепости духовных и телесных сил, мудрости в принятии решений. Промыслом Божиим на Вас не только возлагается большая ответственность, но и дается великий дар — широкие возможности потрудиться во благо людей.

Благословение Божие да пребудет с Вами. Пусть Всемилостивый Господь помогает и хранит Вас на новом ответственном посту, — говорится в поздравлении митрополита.

Напомним, президент Владимир Путин 10 мая принял добровольную отставку Валерия Радаева и назначил исполняющим обязанности губернатора Саратовской области председателя регионального правительства Романа Бусаргина.