Председатель Общественной палаты Саратовской области Борис Шинчук:

-По роду своей деятельности я общаюсь с большим количеством людей и, в настоящее время, замечаю очень сильное единение нашего общества. Считаю, что попытки давления на Россию только сплотили российское общество. Мы все больше идентифицируем себя с Россией, забывая о каких-либо различиях.

Как ни пытались западные политики, применяя санкционное давление, развязывая по сути целую информационную кампанию, расколоть наше общество, мы, наоборот, остаемся едины. Мы помним завет наших отцов, дедов, прадедов, что пока мы едины – мы непобедимы. Очередной рейтинг ВЦИОМ только подтверждает сплоченность нашего общества. По опубликованным результатам уровень доверия Президенту составил 81%. Конечно, цифры, это еще и отражение грамотных шагов, предпринятых Президентом, в том числе по проведению специальной военной операции и точечных поручений в социально-экономической сфере. В целом, если вспомнить Крымскую весну, когда на нас тоже обрушились санкции, мы были едины, мы выстояли. Так что выстоим и сейчас, станем только сильнее вместе с Президентом.