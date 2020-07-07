Председатель Общественной палаты Саратовской области области Борис Шинчук в эфире одного из телеканалов поделился своими впечатлениями о работе наблюдателей за ходом голосования.

Именно общественным палатам регионов было поручено сформировать корпус наблюдателей. По словам общественника, задачей номер один было проверить выполняются ли на избирательных участках все условия безопасности.

— Выполнялось всё. Даже запас масок предусмотрен, с учётом, что их надо регулярно менять членам избирательных комиссий. Был миллион сто голосующих и два миллиона масок. И на стационарных участках, и когда выходили на придомовые территории – все меры безопасности были обеспечены, — говорит Борис Шинчук.

Главный общественник региона также отметил необычный формат прошедшего голосования, ведь прийти на участки и выразить свою позицию можно было в течение семи дней. «Армия наблюдателей» с такой непростой задачей справилась.

— В 2018 году все были в ужасе от того, что такая армия наблюдателей – 2,2 тысячи человек. А на голосовании по поправкам в Конституцию их было 20 тысяч. Они работали по всей области. Люди хотели быть участниками демократического процесса, общество не хотело, чтобы за них кто-то писал, говорил, комментировал. Все хотели быть сопричастными к тому, что происходит. И вот они отработали семь дней. Это было, конечно очень тяжело – я общался с членами общественной палаты, которые были закреплены за районами области. Но люди стойко это вынесли. Это продуктивная и стабильная работа. Все какие – то недочеты, периодически возникающие вопросы — наши наблюдатели в этом принимали участие, чтобы исправить ситуацию и это всё сработало.

Поступали звонки в колл -центр наш при Общественной палате. Люди из 15 регионов страны звонили в Саратов, со словами, что видим в интернете, как помогаете людям, отвечаете на вопросы. Тривиальные вопросы, казалось бы – где мой избирательный участок – мы никому не отказали. Наши дежурные находили, например, где участки в Ульяновске. Женщина звонила, говорит, нашла информацию в газете, но текст такой мелкий, что не могу разобрать, куда приходить голосовать. В общей сложности помогли нескольким тысячам людей, они почувствовали, что они не брошены, что у них есть обратная связь, есть диалог. Это дорого стоит. , — считает он.

Отвечая на вопрос о присвоении Саратову звания «Город трудовой доблести», Борис Шинчук назвал это нашим долгом перед теми жителями области, кто недоедая, не досыпая работал на обеспечение фронта.

— Это же дети в основном стояли у станков, падали от усталости и здесь же у станков оставались спать. По 12 – 14 часов работали. Возьмём авиационный завод, который был разбомблен. А люди собрались на митинг и приняли решение восстанавливать завод в нерабочее время: «На коленках будем делать, но выпуск самолетов не снизим». Завод выпустил 13,5 тысячи самолетов, столько было у великой авиационной державы Советского союза до войны. Когда там побывал маршал Ворошилов, он потом в мемуарах написал, что это вообще не завод, а детский сад. Дети, юноши, девушки, женщины, старики, но в основном всё-таки дети. Это трудовой подвиг. Сталинградский фронт – это тоже по большей части Саратов. И дорога жизни наша автомобильная, и железная, которую в ручную проложили, и газ. 293 Героя Советского Союза – немало для прифронтовой территории. И стратегический тыл четырех фронтов – это Саратов.

Нам удалось собрать необходимый материал. Историки наши, музейные работники – мы сделали для себя столько открытий, поняли, что впереди еще целая целина. Столько событий и имен, что эта работа будет продолжена. И людям это интересно, это живая история.

С большим волнением смотрели трансляцию заседания оргкомитета «Победа». Мы ждали. Конечно, это заслуженная награда, — отметил Борис Шинчук.