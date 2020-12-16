На сегодняшней пресс-конференции в пресс-центре “КП-Саратов” председатель комитета по туризму Саратовской области Виктория Бородянская рассказала о развитии местного туризма.

Она отметила, что инфраструктуры нет не только в этом регионе, но и у всех.

Обычно человек едет за границу и сравнивает то, что там, с тем, что есть в Саратовской области. Важно понимать, что в регионе становится больше туристических баз, гостиниц, музеев, спортплощадок, услуг.

—Нет предела совершенству. Нигде в мире нет такого, чтобы за маленькие деньги можно было приобрести отдых в элитном отеле, — рассказала Виктория Бородянская.

Она отметила, что на объекты Саратовской области также есть большой спрос.