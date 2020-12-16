В связи с ограничениями по коронавирусу побаловать себя отдыхом за границей жителям РФ не приходится.

Председатель комитета по туризму Саратовской области Виктория Бородянская рассказала, что по ее мнению будет после снятия ограничений.

Чиновница считает, что поскольку и до этого граждане путешествовали по Саратовской области и РФ, интерес не угаснет. К тому же, сейчас действуют специальные условия для этого, программа по кешбеку.

А пребывание за границей необязательно станет дешевым и качественным.

—Настоящий отдых это не резервация в отелях а познание, расширение границ внутреннего мира. За это везде надо платить, — подчеркнула она.