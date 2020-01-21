Председатель комитета по туризму Виктория Бородянская прокомментировала реакцию ведомства на трагедию в Перми.

На встрече наш корреспондент поинтересовался, какие меры предпринимает комитет после подобных случаев в других регионах:

— По законодательству комитет не занимается контрольно-ревизионной деятельностью. Если нам поступают сигналы, то мы их направляем в соответствующие инстанции. Наше ведомство не уполномочено на решение таких вопросов. Однако это не означает, что мы остаемся в стороне. Если до нас доходит информация о потенциальной угрозе жизней людей, то мы примем все необходимые меры, — сказала Бородянская.

Напомним, вчера, 20 января, в хостеле «Карамель» в Перми взорвался трубопровод с горячей водой, в результате чего помещение было затоплено. По предварительным данным. в результате несчастного случая погибло пять человек, еще трое были госпитализированы с ожогами.