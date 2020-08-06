Аэропорт «Гагарин» в Саратове принял транзитный рейс МЧС России, который летел на помощь ливанским властям для ликвидации последствий взрыва в бейрутском порту. Об этом на своей странице в Instagram рассказал сотрудник аэропорта Максим Жминда.
На борту Ил-76 находились около 50 спасателей и медиков, а также передвижной мобильный госпиталь МЧС России. В «Гагарине» самолет дозаправился, его экипаж прошел таможенные и пограничные процедуры. После чего Ил-76 взял курс на столицу Ливана.
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⚡⚡ В пострадавший Бейрут транзитом через аэропорт "Гагарин". В аэропорту Саратова совершил промежуточную посадку по пути из Москвы в Ливан транспортный Ил-76 МЧС России. По сообщениям СМИ на борту самолета порядка 50 спасателей и медиков, а также передвижной мобильный госпиталь МЧС России. После дозаправки, прохождения таможенных и пограничных процедур борт возьмет курс на пострадавшую столицу Ливана #мчс #ил76 #саратов #аэропорт #Гагарин