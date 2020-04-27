Секретарь генерального совета партии Андрей Турчак рассказал, что российские медики, борющиеся с коронавирусом, получат продуктовые наборы. Он заявил об этом во время онлайн-совещания с регионами, посвященного вопросам обеспечения медиков продуктами в условиях пандемии коронавируса.

— Врачи работают на передовой борьбы с коронавирусом. Резко возросла нагрузка, многие из них работают без выходных, сутками, буквально на износ. И каждый день рискуют своим здоровьем и жизнью ради спасения других, – сказал Турчак.

Участники встречи отметили, что из-за перегруженного графика врачам некогда поесть, они работают сверхурочно. В таком случае предоставление продуктовых наборов – объективная необходимость.

— Врачи зачастую не имеют возможности выйти куда-то, живут и ночуют на работе. Среди всего прочего у медиков есть запрос на обеспечение продуктами к чаю, чтобы они могли перекусить в недолгие моменты отдыха, – отметил секретарь генсовета партии.

Он сообщил, что «Единая Россия» договорилась с одной из крупнейших розничных сетей России «Магнит» о предоставлении продуктовых наборов медикам.

— В рамках программы партия и «Магнит» будут формировать и доставлять наборы к чаю в больницы и поликлиники, где лечат больных с коронавирусом. В общей сложности ими обеспечат 360 тысяч врачей и медицинских работников по всей стране. Тех, кто сейчас находится на переднем крае борьбы с этим опасным заболеванием, – резюмировал Турчак.

Секретарь Саратовского регионального отделения партии «Единая Россия», депутат Государственной думы Николай Панков подчеркнул, что с первых дней пандемии партия открыла колл-центр и помогает жителям области по различным направлениям.

— Это и снабжение продуктами, лекарствами, товарами первой необходимости. Это и консультации, как защитить здоровье, и юридическая, психологическая поддержка. В первую очередь для представителей старшего поколения, которые находятся в зоне риска. Также помогаем обеспечить наших врачей средствами индивидуальной защиты. Важно сказать об очень серьезной поддержке председателя госдумы Вячеслава Володина: благодаря ему, в область поступили 10 тысяч экспресс-тестов на коронавирус для медицинских работников, – сказал Панков.

Он напомнил, что на прошлой неделе в Ершовскую районную больницу от «Единой России» был передан автомобиль, на котором врачи смогут посещать пациентов, в том числе в отдалённых сёлах. Еще одну машину партийцы передадут в ближайшее время. Не остаются в стороне и партийцы – представители бизнеса, которые также стараются помочь врачам.

Предприниматели помогают обеспечить питанием работников «скорой».

— В ближайшее время продуктовые наборы от партии получат около пятисот врачей, которые в круглосуточном режиме борются с коронавирусной инфекцией. В настоящее время составлен перечень адресов, волонтеры готовы доставить продукты в больницы и поликлиники, – добавил секретарь реготделения «Единой России».