Жительница Саратова под ником «Валерия Диль» рассказала в соцсети «ВКонтакте» о нападении водителя на ее мужа и ребенка. Оно произошло 4 сентября.

Гражданин, который ехал за рулем Lada Priora с татарстанскими номерами, объезжал пробку по тротуару. Препятствий в виде живых людей для него не существовало.

— Ее муж выдернул ребенка из-под колес машины, остановил шофера и сказал, чтобы тот развернулся. — Ответом на это стала агрессия — водитель вышел из легковушки, догнал гражданина и начал бить. Если бы не другие шоферы, наверное, он бы не остановился на этом, — рассказала девушка в беседе с корреспондентом «Новости Саратова».

ЧП произошло на Елшанской улице, рядом с гостиницей «Мираж» в пятницу.

В доказательство своих слов женщина опубликовала видео с места событий.

Напомним, об этом инциденте «Новости Саратова» сообщали еще на прошлой неделе в соцсетях. Тогда речь шла о нападении именно на ребенка, потому что мужчина, судя по кадрам съемки, выглядит очень молодо.