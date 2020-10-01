В ОМОН и ОМОН на транспорте Управления Росгвардии по Саратовской области открыли православную часовню имени Святого великомученика Георгия Победоносца, построенную в память о бойцах, погибших при выполнении служебно-боевых задач.

В церемонии приняли участие командующий Приволжским округом Росгвардии генерал-полковник Александр Порядин, первый заместитель начальника Главного

управления подразделений полиции специального назначения ФСВНГ РФ генерал-майор полиции Сергей Бураков, начальник Управления Росгвардии по Саратовской области генерал-майор полиции Геннадий Макаров, начальник Саратовского военного ордена Жукова Краснознаменного института войск национальной гвардии Российской Федерации генерал-майор Сергей Алейник, представители местной власти, духовенства, ветераны боевых действий, родственники погибших бойцов, военнослужащие территориального управления ведомства.

Командующий Приволжским округом генерал-полковник Александр Порядин поздравил присутствующих с важным событием и подчеркнул его духовную значимость. За безупречную службу, высокий профессионализм и заслуги перед регионом председатель областного правительства Александр Стрелюхин вручил ему почетный знак губернатора Саратовской области, а также передал благодарственные письма сотрудникам специальных подразделений Росгвардии.

В рамках программы «Духовное укрепление российского воинства»,президент благотворительного фонда Святого мученика Вонифатия Наталья Мезенцева передала в дар сотрудникам Росгвардии уникальную работу тульских мастеров. Это икона Святого великомученика Георгия Победоносца. В завершение мероприятия присутствующие почтили память погибших минутой молчания и возложили цветы к мемориалу.

Первый камень часовни заложили в мае 2020 года, рядом с ней установили памятный стенд с фотографиями бойцов, погибших при выполнении служебно-боевых задач, рядом высадили более 20 хвойных саженцев, молодые деревца «победной» сирени.

