Житель Александрова-Гая Саратовской области охотился на сайгаков в приграничной полосе, сообщает пресс-служба пограничного управления по Самарской и Саратовской областям.

Суд приговорил мужчину, который убивал степных антилоп, защищенных международными договорами и внесенных в Красную книгу ряда государств к одному году условно. Кроме того, об будет обязан заплатить в казну 300 тысяч рублей.

— В связи с сезонной миграцией популяции сайгака на территорию приграничных районов Саратовской области пограничное управление напоминает, что данное животное принадлежит к видам, охраняемым международными договорами Российской Федерации. Охота на него запрещена, — напоминают пограничники.