Депутат Госдумы от КПРФ Валерий Рашкин безуспешно пытался опротестовать сегодня, 24 января, в московском городском суде меру пресечения в отношении него.

Напомним, ранее на депутата надели браслет ФСИН и запретили пользоваться интернетом, телефоном.

В октябре 2021 года Рашкин стал фигурантом уголовного дела о незаконной охоте на лося в Саратовской области.

Рашкин хотел добиться от суда разрешения пользоваться средствами связи.

Коммунист уже говорил о своем желании купить лося, чтобы выпустить его в лес. По словам Рашкина, он уже заплатил штраф по обвинению в браконьерстве на сумму 80 тысяч рублей. Однако лося пока не приобрёл.

Суд в итоге оставил без изменения меру пресечения для Рашкина.