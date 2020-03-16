Сотрудники комитета охотничьего хозяйства задержали в Лысогорском районе Саратовской области браконьеров с высокоточным оружием, сообщает пресс-служба комитета.

Вечером 13 марта в комитет поступило сообщение от полицейских, что в лесу замечены два внедорожника с возможными браконьерами. Выехав на место участники рейда заметили «Ниву» и Hyundai, выезжающих из лесного массива. Корейский джип, в котором находилось двое человека, заехал во двор бывшего егеря охотничьего хозяйства Сокино, расположенного в Лысогорском районе. «Нива» попыталась скрыться от проверяющих, но была заблокирована, а мужчины, находившиеся внутри — задержаны. Во время обыска в ее багажнике нашли две туши косуль. Оружие при себе у охотников не оказалась, но в салоне Hyundai был обнаружен пустой от карабина.

Саму высокоточную винтовку с ночным прицелом и глушителем нашли чуть позже во дворе дома бывшего егеря.

Задержанные рассказали, что хотели «купить поросенка», в заехали к егерю для того, чтобы узнать, что делать с двумя застреленными ими косулями. В отношении браконьеров возбуждено уголовное дело.

Напомним, сезон охоты на копытных животных закрылся 31 декабря.