В Петровском районе в ночь на 9 декабря была пресечена незаконная охота. Об этом сообщили в комитете охотничьего хозяйства Саратовской области.

Инспектор заметил машину с выключенными фарами, а пока ехал к ней, услышал три выстрела. Неизвестные положили тушу убитого животного в машину и поехали в сторону сотрудника комитета.

Тот попытался остановить нарушителей на УАЗ Патриоте, которые прибавили газу, ударили его “Ниву” и двинулись дальше.

Началась погоня. Браконьеры пытались столкнуть с дороги автомобиль инспектора и им это удалось. Машина кувыркнулась в кювет.

Об этом сразу стало известно правоохранителям. При осмотре места охоты были найдены следы и шерсть животного.

Личности злоумышленников устанавливаются.