В Татищевском районе Саратовской области егерь при объезде территории заметил двух браконьеров, сообщает комитет охотничьего хозяйства и рыболовства региона.

Вблизи подсолнечного поля егерь заметил двух подозрительных мужчин. Когда он приблизился к ним, те убежали вглубь поля.

Когда егерь подъехал к месту происшествия, он заметил тушу годовалого лосенка, рядом с ним — еще одного.

В поле тут же была вызвана группа полиции и инспектор охотничьего хозяйства. Теперь предстоит выяснить личность мужчин, занимающихся браконьерством.