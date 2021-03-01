В минувшую субботу, 27 февраля, в Екатериновском районе егери общества охотников заметили следы снегоходов, сопровождающиеся пятнами крови. Об этом сообщили в комитете охотничьего хозяйства и рыболовства региона.

Егерь поехал по следам и у села Киселевка увидел три стоящие снегохода, а два скрылись.

На месте стоянки техники он обнаружил три разделанные туши косули. Оставшийся со снегоходом человек пояснил, что катался по полям. При нем был нож со следами крови, а на переде техники — шерсть. Он не признавал своей вины, хотя сначала назвал имена других участников истории.

У трех животных были повреждены зады тел, травмы были похожи на те, которые можно получить при наезде снегоходов. А горла косуль — перерезаны.

Снегоход и нож изъяты, полиция выясняет, кто мог быть причастен к этому.

Несколько дней назад в Тверской области группа людей на снегоходах цинично убили лосиху — загоняли ее техникой, а потом задушили.