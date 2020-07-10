Осуждены два браконьера из Саратова, обвиняемые в незаконной охоте с причинением особо крупного ущерба. Об этом сообщает пресс-служба прокуратуры Саратовской области.

Известно, что в марте в 2019 году, обвиняемый 52-летний житель Саратова и его 49-летний пособник отправились в акваторию реки Терешка на моторной лодке, взяв с собой огнестрельное оружие. Незаконным способом они добыли девять взрослых бобров и их детенышей, убили 12 уток и зайца. Их ущерб для лесничества составил более 256 тысяч рублей.

После направления дела в суд обвиняемые быстро возместили эту сумму. Но суд принял решение о назначении каждому лицу штрафа в размере 200 тысяч рублей. Также конфискованы все средства, при помощи которых браконьеры занимались незаконной деятельностью — лодка с дорогим мотором и охотничье оружие.