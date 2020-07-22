Расследование уголовного дела в отношении жителей села Орловское Марксовского района в возрасте 22 и 23 лет за умышленное причинение тяжкого вреда здоровью, повлекшего за собой смерть человека, продолжается. Об этом сообщили в следственном управлении СКР.

По данным следствия в ночь с 18 на 19 июля братья распивали спиртное у себя дома. Старший вспомнил, как 36-летний односельчанин сообщил в полицию о наркотиках, которые находятся у него дома. В итоге парня посадили. Он предложил родственнику проучить «доносчика».

Парни отправились к мужчине, сходу старший начал бить его, а потом подключился и младший. Жертву отвели во двор умыться, там и бросили, а сами злоумышленники пошли домой.

Спустя время они начали осознавать что сделали и вернулись, чтобы узнать в каком состоянии находится мужчина. На тот момент он был еще жив.

Труп обнаружил 19 июля около 9:00 пастух и сообщил в полицию.

Согласно судебно-медицинскому исследованию причиной его смерти стала тупая сочетанная травма тела с повреждением костей скелета и внутренних органов.

Предполагаемых злоумышленников задержали почти сразу, им предъявлено обвинение. Братья признали свою вину.