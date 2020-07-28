Марксовским межрайонным следственным отделом продолжается расследование уголовного дела в отношении 22 и 23-летних братьев, которые обвиняются в умышленном причинении тяжкого вреда здоровью, повлекшего по неосторожности смерть потерпевшего. Об этом сообщает следственное управление СКР по Саратовской области.

Напомним, что 19 июля во дворе жилого дома в селе Орловское Марксовского района Саратовской области был найден труп 36-летнего мужчины.

Позже стали известны подробности происшествия. Ночью, с 18 на 19 июля, 22 и 23-летние братья выпивали дома. В ходе попойки вспомнились старые обиды на 36-летнего односельчанина, который якобы «сдал» их за хранение наркотиков. Решив проучить «стукача», братья пришли к нему в дом и избили мужчину. После отвели его во двор умыться, где и бросили, а сами покинули место происшествия.

Спустя некоторое время, они осознали содеянное и вернулись узнать состояние пострадавшего, который на тот момент все еще был жив.

19 июля 2020 года, около 9 часов утра, местный пастух обнаружил потерпевшего лежащим во дворе дома без признаков жизни.

Следователи услышали показания каждого из обвиняемых и осмотрели место происшествия. Вину в содеянном братья признали.

На момент дальнейшего расследования уголовного дела обвиняемые заключены под стражу.