​«Данные об экономическом положении Страны Отцов хранятся в строжайшем секрете, но каждому ясно, что положение это – паршивое, массаракш-и-массаракш, а когда экономика в паршивом состоянии, лучше всего затеять войну, чтобы сразу всем заткнуть глотки»

Братья Стругацкие

Российский рынок акций максимально обвалился с начала пандемии.

Из ФНБ испарилось 750 миллиардов.

Минфин отчаялся занять деньги для бюджета: Аукционы облигаций федерального займа отменены на фоне обвала рынка.

Это все заголовки новостных лент…

— Нет денег для бюджета? Так займите у Тимченко, к Ротенбергу сходите, попросите у виолончелиста Ролдугина. Они патриоты, родину непременно выручат, — предлагает Телеграм-канал «Город Глупов».