Сегодня, 4 ноября, на дороги Саратова вышли троллейбусы № 5 и 10, которые прошли ребрендинг. Об этом сообщили в мэрии.

Пока что можно проехаться только на трех единицах техники.

В дальнейшем на всем саратовском транспорте появятся его символы: консерватория имени Собинова, мост Саратов-Энгельс, Волга и так далее.

Напомним, за понравившийся вид нового оформления, разработанного Антоном Богнером и Эриком Шевченко, горожане голосовали в аккаунте мэра Саратова Михаила Исаева в соцсети Instagram.

Напомним, при содействии спикера Госдумы Вячеслава Володина город получил 80 единиц электротранспорта, еще 10 троллейбусов привезли в город ранее, семь приобрели в конце 2019 года.

Теперь в Ленинском депо СГЭТ есть 80 современных троллейбусов, предыдущие 17 — в Кировское депо.

Горожане обрадовались новому транспорту, который теплый, удобный и ездит по расписанию.

Планируется, что в 2021 году Саратов примет участие в лизинговой программе по закупке 30-35 единиц новых троллейбусов.

