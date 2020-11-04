Сегодня, 4 ноября, на дороги Саратова вышли троллейбусы № 5 и 10, которые прошли ребрендинг. Об этом сообщили в мэрии.
Пока что можно проехаться только на трех единицах техники.
В дальнейшем на всем саратовском транспорте появятся его символы: консерватория имени Собинова, мост Саратов-Энгельс, Волга и так далее.
Напомним, за понравившийся вид нового оформления, разработанного Антоном Богнером и Эриком Шевченко, горожане голосовали в аккаунте мэра Саратова Михаила Исаева в соцсети Instagram.
Напомним, при содействии спикера Госдумы Вячеслава Володина город получил 80 единиц электротранспорта, еще 10 троллейбусов привезли в город ранее, семь приобрели в конце 2019 года.
Теперь в Ленинском депо СГЭТ есть 80 современных троллейбусов, предыдущие 17 — в Кировское депо.
Горожане обрадовались новому транспорту, который теплый, удобный и ездит по расписанию.
Планируется, что в 2021 году Саратов примет участие в лизинговой программе по закупке 30-35 единиц новых троллейбусов.