Три бренда из Саратовской области приняли участие во всероссийском конкурсе региональных продуктов питания “Вкусы России”.

В конкурсе примут участие более 700 продуктов из 84 регионов страны. Среди участников не только продукты, получившие народный статус, но и новые бренды, еще малоизвестные на рынке. Центр «Мой бизнес» оказывает помощь в организации участий в конкурсах, ярамарках и фестивалях.

Саратовскую область представили три пищевых продукта: ровенские арбузы, сыр из села Лох и знаменитый Саратовский калач. Проголосовать за любимый продукт моно на официальном сайте конкурса.

Центр «Мой бизнес» работает в рамках нацпроекта «Малое и среднее предпринимательство и поддержка индивидуальной предпринимательской инициативы», запущенного Владимиром Путиным, при поддержке Минэкономразвития РФ и минэкономразвития Саратовской области.