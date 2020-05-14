Трансляция ежедневного брифинга регионального минздрава о ситуации с короновирусом в Саратовской области срывается второй день подряд.

Накануне, 13 мая, во время трансляции на платформе YouTube пропадал звук, после чего чиновники решили переделать активную ссылку. Но и это не улучшило ситуацию. В конечном итоге брифинг по оперативной информации о распространении коронавируса в регионе отменили.

Сегодня представители минздрава поменяли локацию, но связь стала толь хуже. Буквально с первых минут видео прервалось и перестало загружаться.