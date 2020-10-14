Следователи проводят проверку по факту обнаружения в районе села Новоселово Энгельсского района скелета человека. Об этом сообщили в следственном управлении СКР.

По предварительным данным утром 14 октября бригада экскаваторщиков обнаружила останки и сообщила об этом в полицию.

Следователь вместе с судебно-медицинским экспертом осмотрели место происшествия. Исходя из анатомических характеристик и элементов одежды, это скончавшийся три-четыре месяца назад мужчина.

Обстоятельства произошедшего устанавливаются, назначена судебно-медицинская экспертиза с целью определения давности и причины смерти мужчины. Сведения проверят по базе без вести пропавших лиц. По результатам проверки примут соответствующее процессуальное решение.


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