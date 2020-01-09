Саратовстат ищет сотрудника на зарплату от 15 до 19 тысяч рублей. Об этом пишет пресс-служба ведомства.

Речь идет о бригадир переписчиков на будущую перепись населения, которая пройдет в октябре наступившего года. В обязанности специалиста будет входить организация и подготовка ВПН-2020 на территории Саратовской области, привлечение временного переписного персонала, работа с методологическими документами, предпереписная проверка списков адресов домов, уточнение картографического материала, формирование переписных участков, и так далее. Контракт с работником Саратовстат будет заключать сроком до конца ноября 2020 года.