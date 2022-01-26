Последние дни в СМИ начали часто мелькать заголовки об инцидентах с бездомными собаками. Трагедия в Забайкалье, где семилетнюю девочку насмерть загрызла стая собак, взбудоражила общественность и заставила заново пересмотреть меры, которые применяются к бездомным животным.

В частности, председатель ГД Вячеслав Володин поручил комитетам Госдумы подготовить предложения по изменению законодательства. По мнению спикера, поправки необходимы «для того, чтобы создавать цивилизованную форму содержания животных».

В нескольких регионах, в том числе и Саратовской области, сохраняется сложная ситуация с безнадзорными животными, что вызывает опасение у жителей. Чиновники принимают меры, однако жалобы на нападение бродячих собак поступают и в Саратове. Напомним, что тяжелая ситуация с животными держится в регионе с лета.

Многие люди просто не знают, как себя вести, если встретил бездомную собаку или стаю. В связи с этим в российской кинологической организации рассказали, как избежать встречи с ними и что делать, если бездомные собаки ведут себя агрессивно.

-Хочу отметить, что собаки никогда не нападают просто так. Как правило, если это одна особь, ей и самой страшно вступать в контакт с человеком, она постарается его избежать. Бывают, конечно, и ручные собаки, которые привыкли, что их чем-то подкармливают, — рассказал президент Российской кинологической федерации Владимир Голубев.

По его словам, чаще всего собаки нападают из-за нескольких причин: если вы находитесь на территории, которую они считают своей, если животное голодное, больное или пытается защитить свое потомство.

-Если вы знаете, что где-то обитает свора собак, во-первых, избегайте это место, во-вторых, обязательно сообщите об этом в органы местного самоуправления с просьбой отлова и помещения животных в приют, а также проинформируйте органы государственного ветеринарного надзора. Не подкармливайте собак из жалости, так вы только создаете опасную ситуацию: собаки привыкнут, что их кормят на данной территории и могут начать ее защищать, — предупреждает он.

Как правило, если бездомная собака не проявляет интереса к человеку, то встреча с ней не опасна. Не обращайте на нее внимания, проходите мимо. Если животное осторожно приближается к вам, слегка повиливая хвостом, то скорее всего это значит, что она надеется выпросить у вас еду, однако кормить ее не стоит.

Если собака двигается на вас рыча, при этом ее уши плотно прижаты к голове – это первый признак опасности. Не отвечайте агрессией и не пытайтесь ее спугнуть. Медленно уходите, не делая резких движений и не поворачиваясь к ней спиной, но не убегайте.

Если собака начинает нападать, отбивайтесь от нее подручными средствами, постарайтесь удержаться на ногах. Обязательно защищайте шею – это наиболее уязвимое место, укусы в которое могут привести к смерти.

Встреча со стаей собак представляет наибольшую опасность. Если вы случайно с ними встретились, постарайтесь не обращать на них внимания и медленно уходите с территории, которую они считают своей. Не провоцируйте собак на агрессию. Если стая начинает вас облаивать, встаньте неподвижно спиной к дереву, забору или стене – так вы не дадите собакам вас окружить и сбить с ног. Стойте в таком положении, пока стая не успокоится.

Если собака все же укусила вас, необходимо обязательно обратиться к врачу, даже если на ней была бирка в ухе.