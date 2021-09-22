Агрессивные собаки накинулись на 5-летнюю девочку на детской площадке

Как рассказали очевидцы происшествия, днем 22 сентября в Волжском районе Саратова безнадзорные животные с рычанием и лаем набросились на ребёнка, который гулял у песочницы.

Уточняется, что инцидент случился во дворе дома 34 на улице Воскресенская.

В паблике «Саратов онлайн» соцсети ВКонтакте появилось видео происшествия, а очевидцы утверждают, что девочка была при этом покусана.

В СУ СКР отреагировали на ЧП, заявив, что вышеизложенные факты будут проверены в рамках уже существующего уголовного дела по факту халатности должностных лиц администрации Саратова (ч. 1 ст. 29 УК РФ).

Все обстоятельства показывают на то, что местные власти не в должной степени исполняют свои полномочия по отлову, содержанию и стерилизации безнадзорных животных. Горожане постоянно жалуются на стаи собак, держащие в страхе жителей.