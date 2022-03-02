В Заводском районе Саратова безнадзорные собаки покусали за минувшие сутки троих детей.

Выяснилось, что на 9-летнего мальчика собака кинулась возле дома № 49 по улице Тульской.

Шестилетней девочке бродячий пес прокусил ногу во время прогулки у дома № 6 по 1-му Тульскому проезду.

На 14-летнюю школьницу было совершено нападение собакой у дома № 7 по Южно-Зеленой. Ребенок шел с занятий домой.

У всех троих несовершеннолетних медики зафиксировали «укушенные раны голени».

На инциденты уже отреагировала мэрия Саратова. Сообщается, что в связи с участившимися случаями нападения безнадзорных животных на людей, в том числе на детей, председателю комитета дорожного хозяйства, благоустройства и транспорта Александру Гусеву объявлен выговор.

Следственный комитет проводит проверку по всем трем случаям.