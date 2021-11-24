Global Finance – это брокер, который начиная с 2014 года оказывает консультационные услуги по управлению капиталом. Компания ведёт свою деятельность на фондовом рынке США, при этом ее деятельность не урегулирована должным образом, соответственно подобное повышает риски для инвесторов. Пользователи оставляют преимущественно негативные отзывы о Global Finance, отмечая сложности с выводом денег и частые закрытия счетов.

Сегодня на рынке фондовой торговли работают многочисленные брокеры, которые не всегда могут предложить качественные услуги. Если крупные компании зарегистрированы должным образом и регулируются различными надзорными органами, то Global Finance имеет многочисленные нарушения, в том числе в работе с финансами клиентов.

В Global Finance предлагают своим клиентам многочисленные инструменты для работы на рынке. В том числе оказываются консультационные услуги, которые позволяют быстро выйти в плюс при торговле на бирже, получая неплохую прибыль от таких инвестиций. Однако, в действительности, ситуация оказалась не столь радужной, а многие из пользователей называют компанию Global Finance и брокера 4XP мошенниками и типичным разводом.

Основная претензия пользователей – это сложности с выводом денег, а также частые блокировки счёта по надуманным причинам. В середине 2020 года Global Finance вовсе закрылись, оставив ни с чем своих многочисленных пользователей, которые не успели или не смогли по каким-либо причинам вывести деньги.

Всем начинающим инвесторам, которые хотят попробовать свои силы в работе на фондовых рынках, нужно помнить о том, что выбирать брокеров необходимо предельно внимательно, отдавая предпочтение тем компаниям, которые длительное время работают в этой сфере рынка и зарекомендовали себя с наилучшей стороны. В подобном случае можно будет гарантировать отсутствие каких-либо проблем при выводе денежных средств, а также добиться юридической прозрачности всех действий брокера, в том числе невозможности по надуманным причинам заблокировать счёт клиента.