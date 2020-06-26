Саперы уничтожили неразорвавшийся снаряд в Балакове Саратовской области, сообщает пресс-служба районной администрации.

Вчера во дворе частного дома на улице Мичурина был найден предмет, похожий на бронебойный снаряд калибра 76 миллиметра. На место выезжали саперы из Саратова.

Как стало известно от источника информационного портала «Новости Саратова», при осмотре выяснилось, что покрытый сильной коррозией боеприпас прошел канал ствола. То есть он был выстрелен, но не разорвался.

Снаряд уничтожили.