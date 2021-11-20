Житель Саратова зарезал мать своих детей во время выяснения отношений, сообщает СУ СКР по Саратовской области.

Обвиняемый 30-летный житель Саратова ранее жил вместе с 22-летней девушкой, нажив двух совместных детей в гражданском браке. Но из-за постоянных ссор семья развалилась.

Мужчина позвал девушку поговорить к себе домой на 1-й проезд Радищева. Она приехала к нему вместе со своей малолетней дочерью и 37-летним знакомым. В ходе разговора между ними произошел конфликт, в ходе которого бывший сожитель схватил нож и нанес ей два удара в шею. Мужчина 37-лет попытался оттащить агрессора и он переключился на него.

Девушка успела вызвать скорую, но бывший сожитель вернулся и добил ее. Злоумышленника задержали прибывшие на место правоохранители.

Спутник девушки сейчас находится в больнице. Ребенок не пострадал. Две малолетние дочери отправлены в детское учреждение.